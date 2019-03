MP-AP alinha ações em conjuntas com Fecomércio/AP, Município de Macapá, IPHAN e Exército Brasileiro para desenvolvimento do Amapá









A procuradora-geral de justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Ivana Lúcia Franco Cei, acompanhada do promotor de justiça do Meio Ambiente, Marcelo Moreira, participou nesta quarta-feira, (20), na sede da Federação do Comércio Amapá (Fecomércio/AP), de uma reunião com Fecomércio/AP, Exército Brasileiro, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e município de Macapá. Na ocasião, foram debatidas e alinhadas ações conjuntas para o ordenamento da capital amapaense, educação, segurança pública e desenvolvimento turístico.

Participaram do encontro, solicitado pela PGJ do MP-AP, o presidente da Fecomércio, Eliezir Viterbino; o general da 22ª Brigada de Infantaria do Exército no Amapá, Viana Filho; o superintendente do IPHAN), Haroldo Oliveira e a subprocuradora geral do município de Macapá, Stella Veridiana.

De acordo com a PGJ, o diálogo entre instituições e iniciativa privada é fundamental. Ivana Cei enfatizou que somente com a união de forças entre órgãos públicos e empresários, as mudanças e melhorias para o bem-estar de nossa sociedade serão reais.

Todos os presentes na reunião garantiram total empenho nas ações conjuntas. Trabalhar pelo desenvolvimento do setor produtivo amapaense, ordenamento das cidades amapaenses, turismo e no que mais for necessário em prol da população do Amapá foi o acordado no encontro.