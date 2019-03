Mulheres no poder: seis histórias inspiradoras de sucesso

Ser empreendedora, tomar conta do próprio negócio ou ter cargo de destaque em uma grande empresa não é mais considerado um desafio para muitas mulheres. Com esforço, trabalho, dedicação e reconhecimento, elas conquistaram espaços e hoje celebram a independência profissional e financeira. Com a chegada do Dia da Mulher, comemorado em 8 de março, o tema empreendedorismo feminino está em alta e histórias inspiradoras merecem ser contadas.

Renata Oliveira, de 40 anos, hoje trabalha como diretora administrativa da Vemplast – empresa que desde 2009 atua no desenvolvimento de artigos para o segmento de cozinhas industriais e utilidades domésticas – e não esconde de ninguém a sua história.

Antes trabalhando em uma instituição financeira, ela trocou a estabilidade alcançada por anos de dedicação para investir no sonho de ter seu próprio negócio. E o início não foi dos mais fáceis. Na época, ela botou a mão na massa, perdeu noites de sono e trabalhou em diversos setores da empresa. Ela acumulou funções tanto na fábrica, como no setor administrativo e assim conseguiu evoluir, crescer e se tornar uma empresária de sucesso.

Em 2019, a Vemplast comemora 10 anos, com uma linha de produtos com mais de 100 itens, atendendo desde grandes empresas do ramo de fast food, hospitais, bares, restaurantes e também o consumidor final. Porém, esse ainda não é o limite. A empresária investiu em novas máquinas e pretende expandir a fábrica. A meta é crescer ainda mais.

Já a veterinária Natália Gouvêa, de 33 anos, apostou na vocação, nos estudos e na paixão pelos animais para se destacar no mundo dos negócios. Inicialmente trabalhando como estagiária na clínica veterinária do primo em São Paulo, ela viu a oportunidade de adquirir conhecimento e resolveu investir no próprio futuro.

Em 2016, concluiu o curso de Medicina Veterinária pela Faculdade Anhembi Morumbi e entre 2015 e 2016, se especializou em Fisioterapia e Nutrição Animal. Com a bagagem adquirida, ela se tornou sócia da clínica Soft Dogs e Cats, em Moema, região nobre de São Paulo e não parou por aí...

Abriu também a segunda unidade no mesmo bairro e ampliou os serviços. Hoje, os dois espaços contam com banho e tosa, pet shop, centro veterinário, day care, fisioterapia e reabilitação, hotel, natação, exames laboratoriais e de imagem. Entre as especialidades, a clínica possui dermatologia, oftalmologia, fisioterapia, nutrição e acupuntura e ainda oferece um amplo espaço para atividades, como recreação, aula de natação e hotel para cães e gatos.

A trajetória da Face Stylist Nanda Saeko, também merece destaque. Formada em Pedagogia, pós graduada em Gestão Educacional Didática do Ensino e mãe de 2 filhos, a profissional está no ramo da beleza há 10 anos. Trabalhou em salões renomados na região de Moema e hoje comanda seu próprio espaço, com cerca de 10 funcionários que a auxiliam no bom desenvolvimento e crescimento do negócio, tanto que já pensa em abrir franquias do estúdio de beleza, devido a demanda. Nanda, começou a atuar dando cursos de alongamento e permanente de cílios e hoje é uma das principais especialistas na área, utilizando as mais inovadoras técnicas, entre elas, fio a fio, híbrido, mega volume e volume russo.

Está a frente dos negócios desde a inauguração em 2018 e ficou conhecida pelo seu cuidado e dedicação com as clientes. Procura sempre inovar, oferecer os melhores produtos e praticidade para o dia a dia das mulheres. Entre os trabalhos e técnicas mais procurados no seu espaço estão o design de sobrancelhas e micropigmentação, micropigmentação labial, micropigmentação de delineado dos olhos. As cantoras Claudia Leitte, Pitty, Gabi Amarantos e a apresentadora Dani Bolina, foram algumas das celebridades que passaram por esses procedimentos no seu estúdio.

Além disso, a história das irmãs empreendedoras Carla Wolff e Alba Ferrari, responsáveis pela Dreamakers e Facextrade, também é um case de sucesso de mulheres que conquistaram seu lugar no mercado. Carla, empresária e fundadora da Dreamakers, criou a empresa que hoje representa a maior escolas de moda do mundo, e idealizou Fashion Cruise, evento anual que traz música, moda e arte em alto mar.

Já Alba é diretora da Facextrade, uma das maiores empresas de exportação de moda e economia criativa brasileira. A empresa tem 25 anos de existência e a cada ano traz novidades para o sucesso e o crescimento com qualidade na exportação. Ela ainda presta consultoria aos clientes indicando caminhos que possibilitam a evolução da marca, dando suporte e fidelidade a cada um.

As irmãs empreendedoras contam com o apoio e trabalho do irmão, Fabricio Kiyokawa, que cuida de toda parte burocrática da empresa da família. Toda esta união dos irmãos veio através do Pai Nelson, que trabalhando em uma pequena sala na área de papeis para informática em uma gráfica, notou que podia ampliar os horizontes e colocou os filhos para ajudarem no processo. Hoje a empresa é conhecida mundialmente e vem crescendo a cada ano. Os irmãos têm orgulho do pai que até hoje trabalha ao lado dos filhos na empresa.

A artista plástica e cake designer, Noemy Caangi, concorreu ao título de melhor confeiteiro amador do país na segunda temporada de "Bake Off Brasil – Mão na Massa", reality show exibido pelo SBT, e conquistou o segundo lugar na competição.

Noemy é apaixonada por culinária desde criança, mas sua grande paixão na cozinha sempre foram os doces.

Após o nascimento do filho, resolveu encarar o hobby como profissão, e sua especialidade são pequenos doces e bolos. Sempre envolvida com a arte, Noemy já passou pela música como cantora profissional de jazz, fotografia e jantares gourmet.

Com ingredientes simples ou curiosos, desenvolvo pratos criativos que brincam com os sentidos e mudam antigos conceitos. Um festival de cores e sabores que se transformam em arte.

Hoje, ela leva suas inspirações para a criação de seus cardápios, pratos, doces e bolos, de forma divertida e elegante, sem o compromisso com a tradição, mas sim com a satisfação.