NO COMANDO DO MPE/AP PARA O BIÊNIO 2019/2021 - IVANA CEI E ESTELA SÁ

Dos 82 procuradores e promotores de justiça que atuam no Ministério Público Estadual do Estado do Amapá, apenas 26 são mulheres. Mas são elas, as mulheres, que mandam na casa. Nessa quinta-feira (07/03), às vésperas do Dia Internacional da Mulher, assumirão o comando da Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Amapá, duas mulheres fortes e experientes, a promotora de justiça Ivana Lúcia Franco Cei no cargo de procuradora-geral de Justiça do Amapá, e a procuradora Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá será oficialmente reconduzida à função de corregedora-geral de Justiça. As duas assumem as responsabilidades dos cargos para o biênio 2019/2021.