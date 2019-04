A Casa do Povo foi desrespeitada - Que exemplo senhores vereadores?

Infelizmente, Macapá esteve no noticiário nacional com a vergonhosa manchete da baderna e pancadaria gerada pelos eminentes parlamentares que estão cumprindo mandato na Casa do Povo macapaense. As cenas bizarras são de uma generalização de baixaria inacreditável, que homens que se dizem representante de um povo ordeiro, tenham chegado a rol da violência corporal. Isso em um momento onde a pauta diária é o combate a violência nos lares e na sociedade brasileira.

No Brasil e principalmente no Amapá, as decisões internas estão sendo decididas pela Justiça, que hoje, passa a legislar e a decidir o que é e como deve ser feito pelos parlamentares. Isso se observou na eleição do Senado Federal e aqui na eleição da Câmara de Vereadores, o Regimento Interno dessas casas de lei foram para a cucuia.

Mas, já aconteceu. E agora, como ficam os vereadores, esquecem a vergonha nacional que expuseram seu município na mídia nacional? E fica por isso? Não se dignaram a pedir desculpas ao povo macapaense e os pares não tomaram iniciativas de acionar o mecanismo judicial de processar os lutadores do UFC municipal a um processo pela quebra do decoro parlamentar.

A perda de mandato do Vereador encontra seu respaldo constitucional no inc. 11, do art. 35 da Constituição Federal, que prevê aquela medida em relação a Deputado ou Senador "cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório das instituições vigentes", combinado com o art. 200 da Constituição Federal.