A turnê “Alegria de Náufragos: Rotas pelo Norte” chega ao Amapá

Amapá. A Companhia apresenta em Macapá, no domingo, 07 de abril, o espetáculo “Alegria de Náufragos”, às 20h, no CEU das Artes. Além disso, promove na segunda-feira, 08 de abril, um intercâmbio cultural com o grupo local Casa Circo e a oficina Improvisar é preciso - Construindo a cena com o Ser Tão , das 14h às 18h, no CEU das Artes, com inscrições online através do link

Em todas as etapas, o Ser Tão Teatro realiza apresentações do espetáculo “Alegria de Náufragos” e ações formativas como bate-papo após as encenações, intercâmbio com grupos locais e a oficina Improvisar é preciso - Construindo a cena com o Ser Tão. Todas as atividades são gratuitas e a classificação indicativa da peça é para maiores de 12 anos de idade.

A circulação contempla a capital do Amapá; as cidades de Manaus e Itacoatiara, no Amazonas; Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri, no Acre; e Porto Velho, Ariquemes e Ji Paraná, em Rondônia.