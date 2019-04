Grão-Mestre Geral Adjunto do GOB cumpre agenda no Amapá

Na 22ª Brigada Foz do Amazonas, o comandante, general Luiz Gonzaga Viana Filho deu as boas-vindas ao Grão Mestre Adjunto, ressaltando que a Brigada foi criada em 29 de novembro de 2017 para obedecer preceitos da política nacional de defesa e potencializar a presença do Exército Brasileiro-EB na região. Maçonaria e Exército ficaram de desenvolver juntos projetos sociais no Amapá. O General Viana também foi agraciado com a medalha do aniversário de 195 anos do Grande Oriente do Brasil e presenteou o Ir. Ademir com um Livro da 22ª Brigada, com ações desenvolvidas pelo Exército.