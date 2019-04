"O mundo e os árabes" - Parte 2

Em 1990, o Iraque ocupa o Kuwait com as justificativas que o país não existia, que era uma criação da Inglaterra e o acusando de vender petróleo abaixo do valor de mercado, além de afirmar que historicamente o Kuwait era parte do território Iraquiano. Há quem diga que o Iraque estava querendo recuperar o petróleo extraído pelo Kuwait em seus territórios a mando da Inglaterra, cobrando valores estratosférico para não tomar o país. Após a invasão, um embaixador kuwaitiano apelou a ONU [Organização das Nações Unidas] para que interviesse no conflito. A ONU não reconheceu a anexação do Kuwait. Os Estados Unidos e outros países iniciaram uma ofensiva militar para a recuperação do território do Kuwait. A entrada desses militares foi facilitada por vários países árabes. Fato que desagradou a Osama que criticou o governo da Arábia Saudita, porta de entrada para os militares. A pressão aumentou até que ele foi expulso do país, migrando para o Sudão. No Sudão, ele financiou ataques de milícias islâmicas. A mídia também o imputa uma tentativa do assassinato de Hosni Mubarak, então presidente do Egito, porém, nada confirmado até hoje. Incomodado, os Estados Unidos pressionou economicamente o Sudão para expulsar Osama, o que aconteceu. Osama foi então para o Afeganistão, lá ele refletiu sobre a influência americana na Arábia Saudita, imaginando que o governo norte americano desejava colonizar o país. Acontece que a cidade mais sagrada para os muçulmanos, Meca, fica na Arábia e foi a partir daí que ele, em entrevistas, emitiu uma Fatwa [Pronunciamento sobre um assunto específico emitido por uma autoridade islâmica] solicitando que os americanos deixassem os lugares sagrados do Islã. Para grande parte dos historiadores ocidentais, essa foi uma declaração de guerra a América. Outros dizem que foi apenas uma afronta. E uma minoria entende que foi o alerta para que radicais atacassem alvos americanos.