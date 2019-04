Davi e Randolfe viabilizam reabertura do Consulado Francês em Macapá









No próximo dia 29 de abril, segunda-feira, o Consulado Francês em Macapá retoma suas atividades após a interrupção oficial dos trabalhos em janeiro de 2018. A cerimônia de abertura acontece a partir das 18h30 e será presidida pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (Democratas/AP), acompanhado do senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP), do embaixador da França no Brasil, Michael Miraillet e comitiva.





Embaixador da França no Brasil

Michael Miraillet





Compõem a delegação francesa o ministro conselheiro, Gilles Pecassou; o cônsul geral da França em Brasília, Samuel Bouchard; o diretor-adjunto da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Lamine Sow; os adidos de Defesa e Cooperação Educativa, coronel Charles Orlianes e Catherine Petillon; e a conselheira diplomática do Prefet, Anne Suard.

A nova sede da agência funcionará na Rua Tiradentes, 93, na região central de Macapá. O evento será restrito a autoridades, imprensa e bancada federal.





Confira a programação:

10h – Chegada da delegação no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre (Rua Hidelmar Maia, S/N, bairro Jesus de Nazaré)

10h15 Atendimento a imprensa no Hall principal

10h30– Visita Institucional à 22ª Brigada de Infantaria da Selva (Rodovia Duque de Caxias, 4301, bairro Alvorada)





11h30– Agenda com o prefeito de Macapá, Clécio Luís Vilhena Vieira. (Prefeitura Municipal de Macapá – Avenida FAB, 840, Centro)

16h – Visita ao Palácio do Setentrião, sede do governo do Estado - (Rua General Rondon, 259, Bairro Julião Ramos)

18h30 – Cerimônia de Reabertura do Consulado Honorário Francês do Amapá - (Rua Tiradentes, 93 A, Central)