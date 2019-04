Semana Santa: Município divulga horário de funcionamento das UBS’s





As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Macapá terão seu funcionamento alterado durante a Semana Santa, de 18 a 21 de abril. As ambulatoriais, com funcionamento das 7h às 19h, param seus trabalhos nesta quinta-feira, 18, e só retomam na segunda, 22, a partir das 7h. Por outro lado, as UBS’s de urgência e emergência, que funcionam 24 horas, atenderão normalmente todos os dias, bem como as de funcionamento de 18 horas, que atendem das 7h à meia-noite.





Os pacientes que necessitarem de atendimento de urgência e emergência devem se dirigir a uma das duas unidades com atendimento 24 horas, localizadas nos bairros Jardim Felicidade II e Buritizal. As ocorrências de menor gravidade podem ser atendidas em uma das UBS’s de 18 horas, nos bairros Perpétuo Socorro, Santa Inês, Marabaixo e Fazendinha, onde as equipes de médicos e enfermeiros atenderão emergências clínica de baixa complexidade, como aferição da pressão arterial, curativos, administração de medicamentos com prescrição e nebulização, dentre outros.





A Semsa orienta a população que só procure o Hospital de Emergências (HE) em casos de acidentes de trânsito, agressões por arma de fogo e demais ocorrências de alta complexidade. As UBS’s que fecham na quinta e retornam na segunda-feira são: Dr. Álvaro Corrêa; São Pedro; Pedrinhas; Leozildo Fontoura; Brasil Novo; Cidade Nova; Coração; Infraero II e Novo Horizonte.





Confira endereço das unidades que terão atendimento durante a Semana Santa:





UBS Dr. Marcelo Cândia - Rua Júlio Maria Pinto Pereira, nº 1.329, Jardim Felicidade II;

UBS Dr. Lélio Silva - Rua José Valente dos Santos, nº 126, Buritizal;

UBS Marabaixo - Rua 04, s/n, Marabaixo II;

UBS Perpétuo Socorro - Rua Rio Xingu, nº 278, Perpétuo Socorro;

UBS Dr. Rubim Aronovitch - Av. 06 de Setembro, nº 212, Santa Inês;

UBS Pedro Barros - Av. Passagem Dona Márcia, nº 445, Fazendinha.