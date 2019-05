A RECESSÃO ESTÁ VOLTANDO?

É perceptível que o Brasil caminha para uma recessão técnica e isso já é percebível com os resultados econômicos apresentados no primeiro trimestre, que registraram queda do Produto Interno Bruto (PIB) e dos mais recentes prognósticos que apontam um crescimento da economia menor que 1,5% no fim do ano, bem distante dos 3,5% ou 4% projetados no início do atual governo. O Amapá fragilizado pela dependência de repasses federais, está acelerando um reestruturação , para se proteger da crise.