CONSTRUINDO CIDADANIA

Aline Gurgel uma defensora das mulheres amapaenses





Deputada federal eleita com mais de 16 mil votos, tornando-se a mais votada das três mulheres eleitas (Professora Marcivânia e Leda Sadala) e a quarta da Bancada Federal do Amapá na Câmara Federal. Aline atua a cinco anos na política partidária em apoio as mulheres e ao combate à violência feminina.

Reinaldo Coelho

A partir dessa edição estaremos trazendo aos leitores do Tribuna Amapaense uma série de entrevistas com os novos personagens políticos que estará atuando durante o período de 2019 a 2022 no parlamento estadual e no Congresso Nacional. A primeira a ser escutada é a deputada federal eleita, a advogada Aline Gurgel (PRB) com um sufrágio de 16.519 (4,53%) tornou-se a 4ª mais votada da Bancada Federal do Amapá e a 1ª das três mulheres eleitas (Professora Marcivânia e Leda Sadala). Aline Gurgel (PRB) iniciou sua trajetória política na juventude, como ativista de movimentos populares e sociais; além de sua intensiva participação na c…