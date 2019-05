DIREITO & CIDADANIA - BESALIEL RODRIGUES

Due process of law – Do devido processo legal – II

Bem, os anos passaram e os mandamentos complementares foram se desdobrando. Alguns teólogos nos informam que, além dos dez mandamentos recebidos no cume do monte Sinai, existiam outros 573 mandamentos derivados, divididos em 365 mandamentos relacionados à determinação farás (atitudes), correspondendo cada um a cada dia do ano e referentes ao dever do homem para com Deus e 208 relacionados à determinação não farás (vedação), correspondendo cada um a cada osso do corpo e referentes ao dever do homem para com o próximo (Cf. Concordância Bíblica (completa), SBB, 1997, pp. 396-410).