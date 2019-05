PNAD Contínua: abastecimento de água reduziu 21,4% em 3 anos no Amapá

Os domicílios que tinham disponibilidade de água entre uma e três vezes por semana somaram 6,7% em 2018, no Amapá (eram 0,6% em 2016). Os que tinham disponibilidade 4 a 6 vezes saltaram de 2,4% (2016) para 18,5% (2018). Com isso, cerca de 79 mil moradores não tinham disponibilidade diária de água da rede geral de abastecimento no Amapá, em 2018.

As mulheres representavam 50,8% da população amapaense em 2018. O padrão foi acompanhado pela maioria das unidades da federação, com exceção de Tocantins (49,0%) e Roraima (49,4%). Os estados com maior proporção de mulheres foram Rio de Janeiro (53,2%), Pernambuco (53,0%) e Sergipe (52,6%).

