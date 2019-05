Senado debate aumento de rigor contra cigarro

A criação de um grupo de trabalho no Ministério da Justiça reacendeu o debate sobre as sequelas do fumo e as políticas mais adequadas para diminuir o seu consumo. Assinada em março pelo ministro Sergio Moro, a Portaria 263/2019 , atribui ao grupo a tarefa de rever a tributação sobre os cigarros baseando-se na hipótese de que a carga de impostos estimula o contrabando de produtos de baixa qualidade, com danos para a arrecadação e para a saúde dos brasileiros. As estimativas da venda de marcas clandestinas variam de 30%, segundo informe de uma das empresas líder do setor, a 48% do total de maços vendidos no Brasil, de acordo com o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade.