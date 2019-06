Aplicativo Zarc Plantio Certo é apresentado na abertura da TecnoAgro 2019









O app. desenvolvido pela Embrapa será apresentado no evento que ocorrerá de 26 a 29 de junho, no Parque de Exposições Eng. Agrônomo Antônio Roberto Ferreira da Silva.













A Embrapa Amapá apresentará durante a abertura da TecnoAgro 2019 do Amapá, a mais nova ferramenta de inovação da empresa, trata-se do aplicativo móvel Zarc Plantio Certo, que de forma simples e ágil leva aos produtores as informações oficiais do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), ferramenta utilizada para orientar os programas de política agrícola do governo federal. A abertura do evento acontecerá a partir das 18h desta quarta-feira, 26/06, no Parque de Exposições Engenheiro Agrônomo Antônio Roberto Ferreira da Silva, localizado em Fazendinha, Macapá (AP), e a programação se estenderá até a sexta-feira, 28/06.

O aplicativo desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária (Campinas/SP) foi lançado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no último dia 18/06, na ocasião do anúncio do Plano Safra 2019/2020, em Brasília, e já apresenta os dados do Zarc do Amapá, que permite identificar os plantios em que há menor chance de perda na safra devido eventos climáticos adversos (recomendação por cada decêndio – dez dias), nos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares. São mais de 40 culturas agrícolas e sistemas de produção, em todos os municípios do país que estão contemplados no aplicativo. No Amapá, atualmente os dados apresentados são das culturas do feijão-caupi, milho e soja.





Os atendimentos às recomendações do Zarc são obrigatórios para o agricultor acessar os recursos do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária (Proagro), do Proagro Mais, destinado à agricultura familiar, e do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).





Embrapa na TecnoAgro 2019

A Embrapa ainda estará presente na feira TecnoAgro 2019 na oficina “Uso do leite de búfala na produção dos queijos manteiga e creme”, na mesa-redonda “Implantação do Promebull Amapá: tecnologias para o sistema de produção de búfalos leiteiros do estuário do Amapá”, na mesa redonda “Fertilização In Vitro” e na aplicação de questionários de triagem para seleção de produtores para o Projeto de Melhoramento Genético de Búfalos do Amapá ( Promebull), etapa que será realizada pela equipe de analistas e pesquisadores da área de Transferência de Tecnologias da Embrapa Amapá.





Circuito TecnoAgro

O Circuito TecnoAgro é um conjunto de feiras de negócios realizadas em todo os espaços disponíveis para a exposição do potencial agropecuário do Amapá. É voltado para pequenos, médios e grandes produtores, além de instituições financeiras e de insumos que atuam no setor agrícola e da pecuária, como forma de incentivar e contribuir para a expansão do setor produtivo por meio de ciência e tecnologia. Esta edição, encerra o circuito de feiras e agrega a 1ª ExpoBufálo e 1° ExpoLeilão, atividades com foco comercial e de geração de renda.

Confira a programação:





Quarta-feira (26/06)

8h30 – Abertura do Evento com lançamento do Plano Safra 2019/2020. Apresentação do App. Zarc Plantio Certo (Embrapa);

14h – Palestra: Carne de búfalo: quais seus benefícios? Inserção no mercado interno e externo;

15h – Palestra: Pastagem, nutrição e mineralização;

16h – Palestra: Formação e uso de capineiras;

17h – Palestra: Couro brasileiro: panorama setorial;

Oficina: Produção de linguíça de fraldinha.





Quinta-feira (27/06)

8h – I Fórum Estadual do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa 2017-2026;

Palestra: Lei do Marco Legal: Oportunidade da ciência subsidiar o avanço do setor produtivo;

8h30 – Oficina: Uso do leite de búfala na produção dos queijos manteiga e creme (Instrutor Dr. José Ribamar Felipe Marques – Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental). Local: sala 01. Vagas: 10;

9h – Palestra: Cooperativa de artesanato em couro – case de sucesso;

10h – Palestra: Gestão na Agropecuária;

11h – Palestra: Queijo do Marajó: histórico, avanços e conquistas nacionais e internacionais;

14h – Palestra: Manejo alimentar para a produção de leite;

15h – Palestra: Produção de leite bubalino em pó;

16h – Palestra: Registro de estabelecimentos e rotulagem de produtos;

17h – Palestra: Agregando valor: Como melhorar a apresentação dos produtos para o consumidor local;

17h – Oficina: Produção de charque bubalino;

19h – Solenidade de entrega oficial dos caminhões do Convênio nº 790962/2013, do Ministério da Cidadania para o GEA/SDR, e do governo do Estado às prefeituras. E apresentação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

19h – Leilão: bubalinos;

22h – Desfile dos cavalos e cavaleiros da Festa de São Tiago.





Sexta-feira (28/06)

8h – Palestra: Importância da inspeção sanitária nos estabelecimentos de abate;

Oficina: Casqueamento e prevenção de lesões em cascos de equinos – teoria;

8h45 – Palestra: Notificação de Doenças;

9h30 – Mesa redonda: Implantação do Promebull Amapá. Tecnologias para o sistema de produção de búfalos leiteiros do estuário do Amazonas. Participação de instrutores da Embrapa: Dr. José Ribamar Felipe Marques – Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental – Ana Elisa Alvin Montagner – Embrapa Amapá). Local: Auditório. Vagas: 150.

Boas Práticas de Manejo Animal;

Manejo de pastagens nativas/cultivadas;

Legislação Veterinária – vacinas obrigatórias, zoonoses e normatização;

10h – Oficina: Casqueamento e prevenção de lesões em cascos de equinos – prática;

14h – Palestra: Bubalinocultura em sistemas agroecológicos;

Palestra: Manejo sanitário reprodutivo de bubalinos na Amazônia;

14h45 – Palestra: Manejo de resíduos na produção de animais – compostagem;

16h – Palestra: Higiene e manipulação de carnes em açougues e pontos comerciais;

15h30 – Mesa redonda: Biotécnicas da Reprodução / fecundação “in vitro” – FIV, como apoio ao melhoramento genético. Participação de Instrutor da Embrapa: Dr. José Ribamar Felipe Marques – Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental). Local: Auditório. Vagas: 150.

Operacionalização da FIV com o Programa Promebull Amapá;

O manejo das fêmeas Doadoras e Receptoras;

Estágio da FIV no Brasil e no Mundo; em bovinos e búfalos;

17h – Oficina: Produção de hambúrguer de búfalo;

19h – Solenidade de entrega do Selo de Inspeção Estadual aos produtores contemplados, através da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária – Diagro e do Selo Amapá – Produto do Meio do Mundo, através da Agência Amapá;

19h – Leilão: multirraças: ovinos, equinos, caprinos e bovinos e rodadas de negócios de pirarucu;

22h – Desfile dos cavalos e cavaleiros da Festa de São Tiago.





Sábado (29/06)

8h – Oficina: Vacinador Agropecuário – teoria;

14h – Oficina: Vacinador Agropecuário – prática;

15h – Oficina: Oficina de corte de carne;

22h – Desfile dos cavalos e cavaleiros da Festa de São Tiago.