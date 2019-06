Artigo de José Eustáquio Diniz Alves

As transformações na dinâmica demográfica mundial foram espetaculares a partir do fim da Segunda Guerra, em meados do século passado. Primeiro caíram as taxas de mortalidade e depois as taxas de natalidade. Todos os países e regiões que passaram pela transição demográfica (TD) passaram também pela mudança da estrutura etária. No início da TD, quando as duas taxas estão altas, a pirâmide etária tem uma base larga e com alta presença de crianças e jovens. Após o início da redução da natalidade, a base da pirâmide se estreita e cresce o percentual de pessoas em idade economicamente ativa. Este momento favorável à elevação proporcional da força de trabalho e de redução do percentual de dependentes na população é conhecido como “bônus demográfico”. Porém, este período é transitório, pois, no longo prazo, aumenta o percentual de idosos na população e há um alargamento do topo da pirâmide.