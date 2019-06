Incentivando o debate sobre a responsabilidade de cada pessoa com o planeta, o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Macapá Prodemac), lança a campanha “Meio Ambiente: Cuidar é Dever de Todos”, no dia 5 de junho, data de celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972. A programação iniciou nesta segunda-feira (3), e segue até quarta-feira (5), com o lançamento do Dicionário Socioambiental do Amapá e a roda de diálogo para troca de experiências com alunos da rede municipal de ensino.