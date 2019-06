O encontro da juventude com a velha guarda e a visita de comunidades do interior marcou o Marabaixo do Domingo da Murta da Santíssima Trindade, no dia 9 de junho. Uma das principais programações do Ciclo do Marabaixo movimentou os quatro barracões da zona urbana de Macapá: Tia Gertrudes Saturnino, sede do grupo Berço do Marabaixo, no bairro Santa Rita, Dica Congó, no bairro Central, Marabaixo do Pavão, no Jesus de Nazaré e Raimundo Ladislau, no bairro do Laguinho.