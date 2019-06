Delegacia Regional do Grande Oriente do Brasil para o Estado do Amapá, tem novo Delegado Regional.





No Gabinete do Grão Mestre Geral, o Soberano Irmão Múcio Bonifácio Guimarães, assinou o Diploma de Habilitação para o exercício do Cargo de Delegado Regional para a Delegacia do Grande Oriente do Brasil para o Estado do Amapá, e empossou de fato e de direito o Poderoso Irmão Ubiracy de Azevedo Picanço Júnior.

Com essa nomeação, o pujante Estado do Amapá, passa a ter seu Delegado Regional, que terá a missão nobre de conduzir os valorosos irmãos daquela região e desenvolver a maçonaria naquele estado, levando os ideais e diretrizes do Grão Mestre Geral a todos irmãos e lojas do Amapá.

Acompanharam o ato no Gabinete, os Eminentes Irmãos Walderico Fontes Leal, Rodolfo Piovezam e Rui Ferreira Borges, Secretários Gerais e o Assessor do Grão Mestre Geral, Eminente Irmão Walber Coutinho.

É o GOB Junto de Você, fazendo diferente...