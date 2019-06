As instalações de postes de cabeamento estão sendo feitas pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletrobras/Eletronorte), que vai entregar o sistema pronto para a CEA vistoriar e distribuir a energia. O gerente do Luz Para Todos no Amapá, pela Eletronorte, Jocildo Lemos, informou que esta etapa representa o avanço das tratativas com CEA, enquanto agentes executores e integrantes do Comitê Gestor do programa, trabalham com o objetivo de universalizar o fornecimento de energia em todo território amapaense.