Nota do MP-AP sobre a Operação Água Fria

Na manhã desta sexta-feira (14), o Grupo de Atuação Especial para Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amapá (MP-AP), com apoio do Gabinete Militar da Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP, deflagrou, na Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), residências e três empresas, em Macapá, a Operação Água Fria.