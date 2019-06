PIONEIRISMO - LEONIL DE AQUINO PENA AMANAJÁS - UM ANO DE SAUDADES

Quando ingressou no magistério em 1954, tinha um sonho de ter um complexo que tivesse da pré-escola até o 3º grau. Passou 34 anos como funcionário público, exercendo as funções de diretor de escola, professor, chefe de gabinete, secretário substituto, chefe de departamentos e outras mais, quando aposentou-se. Nessa época fundou apré-escola, o 1º e 2º graus, por etapa. Foi quando surgiu a Associação Amapaense de Ensino e Cultura, que é mantenedora do Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP). Foi convidado pelo grupo de professores de Belém, através de Edson Franco, diretor da Universidade da Amazônia (UNAMA) para fazer parte dessa Associação. Aceitou e estava desde 1992, quando começou a funcionar. A fundação da Faculdade, se deu em 11 de novembro de 1980, e no dia 26 de novembro, do mesmo ano, foi registrada no Cartório de Ofícios e Notas da Comarca de Macapá. Desde o primeiro curso de ciências contábeis, em janeiro de 1990, muitos outros vieram. Hoje conta com novo campo numa área nobre do bairro Santa Rita.