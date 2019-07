37ª edição do Festival do Camarão de Afuá





A cidade de Afuá, no Marajó, deve receber cerca cinquenta mil pessoas neste final de semana para a 37ª edição do Festival do Camarão. O festival é um evento grandioso que além de atrair as milhares de pessoas para o município paraense de Afuá, a Veneza Marajoara, proporciona momentos de lazer, cultura e atividades gastronômicas.

As famílias de ribeirinhos e moradores da sede do município trabalham nos preparativos para o esperado dia de abertura do Festival do Camarão que é realizado em 4 dias (26 a 28 de julho) e está em sua 37ª edição e este ano terá apresentações culturais diversas, que envolve bandas de renome nacional e regional, além de atrações locais.





A programação é variada e tem início com desfile de bicitaxis – biciata; batalha camaroeira e Concurso da Miss e Mister Camarão . Este é maior evento do Município que além atrair milhares de visitantes que sempre voltam e outros que vem pela primeira vez; movimenta a economia local o qual a população e empresários do trade turístico se preparam durante o ano.





Macapaenses marcam presença em massa



Entre esses milhares de visitantes destacam-se os mais de 20 mil amapaenses que se programam para participar dos festejos camaroeiros afuaense, que é considerado a programação que encerra as férias escolares.





Os amapaenses prestigiam em massa o evento paraense, pois são muitos os afuaenses ou seus descendentes que aqui residem. “Todo ano, compareço ao festival, pois acontece no período de férias escolares e aproveito para rever meus parentes e me divertir, pois a festa é linda”, declara a estudante Maria Cardoso.





Nos dias do Festival, a população na cidade chega a dobrar. O município recebe pessoas vindas de todos os lugares, é de Macapá o maior número de presença constante. A Comissão coordenadora do festival faz uma estimativa de mais de 50 mil visitantes para essa temporada do festival.





Como chegar



O trajeto marítimo é complicado para chegar ao município paraense pois, o lugar, pela proximidade, tem laços bem estreitos com o Amapá, mas a beleza amazônica e ansiedade pelos festejos, não esmorece os viajantes.





Para chegar lá saindo de Macapá, tem que atravessar a baía macapaense (ou Canal do Norte) até chegar na Ilha dos Porcos onde, no melhor dos sentidos, entra no Furo dos Porcos, rumando à famigerada baía do Vieira. Vencendo a dita, entrasse no rio Jurupari (um canal que se liga ao rio Afuá) e pronto, chegamos na cidade de Afuá e vamos brincar e saborear a gastronomia marajoara com base no camarão.





A grande procura intensifica a fiscalização por parte dos órgãos de segurança pública estadual e pela Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos do Amapá, além das entidades que cuidam dos Jocvens e Adolescentes, Justiça Estadual, através da Varia da Infância e Juventude e do Conselho Tutelar, assim como da Proteção do Consumidor.

O preço da passagem este ano varia de R$ 30 a até R$ 60. O valor modifica todos os anos de acordo com a empresa e estrutura da embarcação. Cerca de 20 mil amapaenses devem participar da festa, segundo dados da Capitania dos Portos do Amapá.





Em 2018, o preço mais comum encontrado era de R$ 45 nas embarcações mais procuradas. Já em 2019, esse valor base fica na casa dos R$ 50. Ou seja, quem vai curtir a festa na “Veneza Marajoara” e deseja ir de navio precisa desembolsar no mínimo R$ 100 para ir e voltar. Em lanchas que fazem a viagem em menor tempo, a passagem chega a R$ 60. Ida e volta R$ 120.





A preocupação é com o excesso de passageiros e cargas nas viagens, que duram cerca de 4 horas, além da garantia que todas as embarcações estejam vistoriadas e autorizadas a navegar. A Marinha trabalhará de forma conjunta com a Polícia Militar, Bombeiros e Guarda Municipal.





A atenção será voltada para a rampa do Santa Inês, do Perpétuo Socorro e o Porto do Açaí, em Macapá, além da área portuária de Santana. A Capitania reforça que os efetivos vão atuar em postos fixos e móveis na capital, além de uma equipe com navio nas chegadas e partidas em Afuá.