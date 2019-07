Aula inaugural dos cursos no Barco-Escola Samaúma II

O SENAI Amapá em parceria com a Prefeitura Municipal de Macapá realiza hoje, 2 de julho, a aula inaugural dos cursos realizados pelo Barco-Escola Samaúma II. A unidade móvel veio ao estado pela primeira vez. No mês de julho foram ofertadas 400 vagas gratuitas para a comunidade, em 12 cursos de qualificação.

O Barco-Escola realiza atendimentos em diferentes municípios do Amapá desde 2013. A ação é realizada em parceria com o SENAI do Amazonas, que coloca as unidades fluviais à disposição do SENAI Amapá para contribuir com a missão de promover o desenvolvimento social e econômico por meio da educação profissional. Em seis anos, cerca de seis mil jovens e adultos foram certificados nos municípios de Macapá, Mazagão, Santana, Vitória e Laranjal do Jari.

SESI e SENAI com Você leva entretenimento à população amapaense em quatro dias de atividades









Macapá – Na última semana de junho, o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá realizaram a primeira edição do evento SESI SENAI com Você. Foram quatro noites de programação que tiveram como motivação mostrar à sociedade o que vem sendo desenvolvido pelas instituições nas áreas de moda, cultura, gastronomia e tecnologia. O público prestigiou desfiles de peças exclusivas, competição de robótica, apresentações artísticas, degustação de pratos, iniciativas de inovação e muito mais.

Desde criações de looks e acessórios confeccionados por costureiras e artesãos do estado a desfiles de cosplay, quem compareceu ao entorno da Fortaleza de São José de Macapá garantiu entretenimento durante os quatro dias de evento. Como a jovem Leticia Neves, que fez questão de visitar os stands em todas as noites. “Além de desfilar no Fashion Day, me programei para curtir todos os dias. Foi um fim de semana marcante”, comentou a estudante.

A gerente Executiva de Avaliação e Controle do SESI e do SENAI Amapá, Ana Cristina Dias, destacou que a proposta do evento era promover atividades que ressaltassem as riquezas do Amapá e isso foi feito com sucesso. “O SESI SENAI com Você veio com o intuito de entrar na agenda do amapaense, de modo que o público pudesse aproveitar as coisas boas que estão sendo criadas aqui. Podemos dizer que esse objetivo foi atingido. Foi muito bom ver o entorno da Fortaleza repleto de pessoas conhecendo os serviços e produtos que o SESI, o SENAI e seus diversos parceiros estão desenvolvendo”, avaliou a gestora.

Programação

No dia 27 foi realizado o SESI SENAI Fashion Day. Durante a programação o público participou de oficinas de pintura decorativa, pintura corporal indígena, automaquiagem, sobrancelhas e alimentos. Shows artísticos e desfiles foram apresentados, além de exposições de artes. Na sexta-feira, 28, as atividades ficaram por conta do SESI SENAI Cultural. A noite teve apresentações de marabaixo, grupo de Ballet e banda de percussão do SESI, banzeiro, seguidos do show das Bandas Babilônia, Negro de Nós e da cantora Brenda Melo. Além disso, houve apresentações de robótica e drone, exposição de roupas e artesanatos, e pintura de rosto.

Sábado, 29, foi o dia do SESI SENAI Gourmet. O evento contou com atrações culturais e diversas oficinas que ensinaram a preparar comidas com temperos regionais. Também foram montados espaços para degustação de diversas iguarias. O evento encerrou no domingo, 30, com o SESI SENAI Party. Os visitantes puderam assistir apresentações de Flash Mob, K-pop e Zumba Fit, participar de jogos de realidade virtual e campeonatos de robótica, e visitar exposições de drone. A turma que curte cosplay também aproveitou a programação.

Parceiros