Bolsa atleta será tema de audiência pública na Câmara hoje a tarde

A Comissão do Esporte promove audiência pública nesta tarde para discutir sobre o Programa Bolsa Atleta, instituído pela lei 10.891/04

Foram convidados para o debate:

- o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Emanuel Rego;

- o coordenador-geral do Bolsa Alteta da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Mosiah Rodrigues; - o gerente-executivo de Alto Rendimento do Comitê Olímpico do Brasil, Sebastian Pereira; - o gerente de comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro, Daniel Brito; - a jogadora de basquete Iziane Marques, representando a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil; e - a presidente do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico, Simone Rocha Camargo;

O deputado Luiz Lima (PSL-RJ) lembra que, em seus 13 anos de existência, o programa Bolsa Atleta distribuiu mais de R$ 1 bilhão para atletas do País, “firmando-se como um importante instrumento de fomento do esporte no Brasil”, mas que, no final de 2018, a União decidiu cortar o orçamento do programa, reduzindo o número de beneficiados quase pela metade. Por isso, o deputado solicitou a realização da audiência pública.