Cidadania: MP-AP, SESI-SENAI e PMM definem ações na Baixada Pará para o mês de julho





Na última sexta-feira (28), o projeto Colorindo o Futuro – Baixada Pará foi a pauta de duas reunião de encaminhamento para execução da segunda etapa da iniciativa. De autoria do Ministério Público através da Procuradoria-Geral de Justiça, Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo, o projeto tem o caráter social e está promovendo ações de cidadania para moradores deste local. As reuniões foram realizadas com técnicos do SESI-SENAI e secretário de Urbanismo (Semur) da Prefeitura de Macapá.





O projeto Colorindo o Futuro iniciou em maio com a limpeza da área de ressaca ocupada há mais de 40 anos, e a participação de trabalhadores da limpeza pública da PMM e moradores, quando foram retiradas 19 toneladas de lixo. A próxima etapa foi definida nas reuniões de hoje, que são as ações de saúde e capacitação através de oficinas e cursos em diversas áreas de interesse dos moradores. No mesmo período o MP-AP irá instalar o gabinete móvel para atendimento ao público.





“Estas famílias ocupam uma área com restrições legais, é uma reserva ambiental importante para a cidade, e a atuação do MP-AP e seus parceiros nestes casos é de garantir a preservação do meio ambiente, mesmo que para isso tenha que usar recursos jurídicos ou até a força policial. Porém a Baixada Pará é habitada há mais de quatro décadas, considerada área consolidada, e não há políticas para remanejamento destas pessoas, que são desassistidas pelo poder público e vítimas da violência e tráfico, mas são cidadãos como qualquer outro e precisam de ações que garantam a cidadania e dignidade”, ressalta o promotor de Meio Ambiente, Marcelo Moreira.





Parcerias





Na reunião do assessor técnico José Villas Boas, do MP-AP, com os técnicos do SESI-SENAI Bruno Monteiro, Relacionamento de Mercado; Kat Kalissa, nutricionista; Karla Suellem, ergonomista; e Ana Paula, educacional, foram definidas as próximas ações. Oficinas e cursos de Elaboração de Currículo, Gestão, Elaboração de Alimentos, Construção Civil, Carpintaria, Pintura, Iniciação Profissional, e Aproveitamento Integral de Alimentos estarão disponíveis ainda no mês de julho. A culminância será dia 27 de julho, com atendimento de saúde e serviços de estética, como maquiagem, manicure e cabeleireiro.





As capacitações vão de encontro à outra etapa do projeto, que é a pintura de casas, onde as técnicas para pintores e carpinteiros serão úteis. A pintura tem o apoio da Fecomércio, que irá doar as tintas e pincéis, e a Baixada Pará será colorida pelos próprios moradores. A pintura será feita também no mês de julho.





O secretário Augusto Almeida, de Manutenção Urbanística (Semur), garantiu que o serviço de limpeza irá retornar para outra área da Baixada Pará, e sugeriu a participação de outros setores da Prefeitura de Macapá que possam contribuir com o projeto, como educação ambiental, saúde, e obras. Através de um Termo de Doação será repassado para a PMM tambores que serão transformados em lixeiras para serem instaladas em pontos estratégicos na Baixada Pará. “É uma ação não somente institucional, mas de solidariedade, que faz bem para o gestor, mas também para nós enquanto pessoa. Levar dignidade para quem precisa é um ato de amor”.





Outros parceiros já estão atuando desde o início, como o juiz Marconi Pimenta, Fecomércio, ONG Formas de Amar, Universidade Federal do Amapá (Unifap) e o Exército. “Iremos ampliar a parceria com a PMM e outros setores que possam contribuir para que os moradores resgatem sua dignidade, olhem ao redor e sintam orgulho de seu espaço, que estejam conscientes de que jogar lixo na área de ressaca, prejudica o meio ambiente, tira a beleza do lugar e traz doenças. Eles precisam se sentir verdadeiros cidadãos, personagens atuantes desta transformação e cientes que podem habitar o local respeitando suas características. Esperamos que eles dêem continuidade às boas práticas, deixando como legado para filhos e netos esta mensagem que estamos ajudando a construir”, enfatiza o promotor Marcelo Moreira.