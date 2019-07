FAF vai sortear motocicleta para torcedor do Amapazão 2019

A paixão pelo futebol que leva torcedores ao estádio Zerão será recompensada esse ano. A Federação Amapaense de Futebol (FAF) sorteará uma motocicleta zero km entre os espectadores que comprarem ingressos para as partidas.

O sorteio acontecerá no fim do campeonato, após a partida final marcada para o dia 26 de agosto. Concorrem à moto todos os canhotos de ingresso desde o primeiro jogo.

A FAF quer que as chances da torcida aumentem a cada jogo do Amapazão assistido no estádio. O torcedor precisa guardar seu ingresso e apresentar caso seja contemplado no sorteio.

A motocicleta é fruto de uma parceria entre a FAF e o grupo Mônaco que representa a Honda no Amapá. O veículo já foi entregue na sede da federação e está à espera do ganhador.

O presidente Netto Góes explica que esse é mais um incentivo dado para garantir público durante os jogos. “É o nosso campeonato de futebol profissional, o melhor que temos nesse esporte, por isso é importante garantir a presença das torcidas. Isso incentiva os jogadores e faz nosso Amapazão ganhar força. Sabemos que os clubes têm torcidas fiéis e pensando nisso, fechamos essa parceria para retribuir essa fidelidade”, concluiu.

Amapazão

A abertura oficial do campeonato acontece nesta quinta-feira, 04, com jogo entre Ypiranga e Santana, às 20:00 no estádio Zerão. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do estádio no valor de R$ 10 inteira e R$ 5 meia.