NOTA MP-AP: Operação Serviço Sério

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) informa que a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça na manhã de hoje (10), durante a Operação “Serviço Sério”, por ser o endereço profissional de um dos envolvidos nas investigações, que é servidor efetivo do MP-AP.





Segundo nota oficial da PF, a operação em Macapá foi deflagrada “(...) visando obter provas, apreender bens e realizar oitivas simultâneas relacionadas a possíveis crimes cometidos por agentes públicos e privados em decisões junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP).”.





A nota informa ainda, que: “Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que um dos investigados goza de prerrogativa de foro junto àquela Corte Superior.”.