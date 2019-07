Presidente do Senado e ministro da Cidadania visitam barco-escola do SENAI nesta sexta-feira (12)





















O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (Democratas/AP), e o ministro da Cidadania, Osmar Terra, visitam, nesta sexta-feira, às 10h da manhã, o barco-escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Samaúma II. Eles vão conhecer as instalações da moderna embarcação do SENAI, inaugurada em 2014.





A unidade fluvial conta com três conveses e pesa mais de 250 toneladas. Possui 4 salas de aula, 7 laboratórios/oficinas e capacidade para atender até 3 mil alunos por ano. Ancorado desde a semana passada em Macapá, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para mais de 400 alunos.





Nos próximos dois meses, os alunos terão aulas em cursos como Confeiteiro Industrial, Padeiro, Eletricista de Comandos Elétricos, Eletricista Instalador Residencial, Pedreiro, Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial, Mecânico de Motocicleta, Mecânico de Motores a Diesel, Operador de Microcomputador, Reparador de Aparelho Doméstico de Refrigeração, Reparador de Condicionador de Ar, Modista Costureiro e Agente de Gestão de Resíduos Sólidos.





AS UNIDADES MÓVEIS DO SENAI – O SENAI inaugurou seu primeiro barco-escola, o Samaúma I, em 1979. Em 2014, foi a vez do Samaúma II. Juntos, os dois barcos já qualificaram mais de 60 mil pessoas em 65 municípios dos estados do Norte do Brasil.