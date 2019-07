Sul-coreanos planejam investir na criação de frangos e suínos no Amapá

Empresários da Coréia do Sul visitaram o Amapá

A posição geográfica privilegiada do Amapá chamou a atenção de empresários da Coréia do Sul, que manifestaram interesse em investir no agronegócio amapaense. Nesta quinta-feira,18, em reunião com o governador Waldez Góes, o grupo solicitou apoio do Estado para desenvolver duas propostas de investimentos na criação de frangos e suínos para comercialização no mercado local e exportação. O encontro aconteceu no Palácio do Setentrião, em Macapá.

Os empresários estão no estado para conhecer a estrutura local. Eles fizeram pesquisa de mercado e chegaram a visitar um terreno no município de Itaubal do Piririm, a 100 quilômetros de Macapá, onde preveem desenvolver as atividades, gerando emprego e renda.

O grupo destacou a posição geográfica privilegiada do Amapá, limitando-se com a Guiana Francesa (que integra a União Europeia), Suriname e Pará, além da proximidade com os Estados Unidos e o Caribe, o que proporciona a logística ideal para produção.

Waldez falou, na ocasião, que o Estado está de portas abertas para receber projetos que fortaleçam o desenvolvimento econômico do Amapá. Ele colocou à disposição técnicos do governo para que disponibilizem aos sul-coreanos informações sobre infraestrutura e benefícios fiscais.

“Temos que aproveitar as oportunidades de negócios para geração de emprego e renda para a nossa população. Nós temos o compromisso de cumprir com as exigências do mercado, seja no que diz respeito às questões ambientais, transparência, entre outras”, afirmou o governador.

Também estiveram presentes no encontro, o vice-governador Jaime Nunes; a diretora-presidente da Agência Amapá, Tânia Maria; e o gestor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR), Daniel Montagner.