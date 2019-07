TSE - ENCERRA PROCESSO CONTRA SENADOR DAVI ALCOLUMBRE

Ao povo do Amapá





Hoje, 31 de julho de 2019, temos uma decisão definitiva. Recebi a informação de que finalmente os inquéritos abertos contra mim referentes às eleições de 2014, em que fui eleito senador pelo estado do Amapá, recebendo o voto de confiança de 131.635 amapaenses, encerrou-se.





Assim que as urnas foram apuradas, o candidato derrotado do MDB não aceitou a vontade popular e entendeu que o caminho seria o de tentar atrapalhar as realizações com que me comprometi na eleição, promovendo um injusto processo de cassação, repleto de equívocos e informações inverídicas.





Desde então tomei a postura de confiar na justiça e deixar esse assunto de lado, focando nas minhas atividades parlamentares e na destinação das emendas que o Amapá precisa.





Hoje, temos uma decisão definitiva, que demonstra a lisura, a transparência e a legitimidade da minha campanha.





A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) acolhendo o parecer da Procuradoria Geral da República, por meio de sua Procuradora-Geral, Raquel Dodge, arquivou os inquéritos e pôs fim a todo um trabalho que apenas visava o benefício de grupos que se revezam no poder no Amapá.





Sempre tive muita tranquilidade acerca do processo, contudo faltava-me a decisão que restabeleceria a verdade.





Não sou homem de vinganças, sou de trabalho e de harmonia. A política das brigas pessoais precisa ficar no passado. A classe política que o Brasil necessita deve se atentar à necessidade de união em favor de cada cidadão.





Davi Alcolumbre

Senador do Amapá- Presidente do Congresso Nacional





Rosa Weber arquiva inquéritos que investigavam presidente do Senado









Casos envolviam supostos crimes eleitorais em 2014. TSE ainda tem apuração sobre senador









A ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber arquivou duas investigações contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a pedido da procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge. As decisões são de junho e foram publicadas nesta quarta-feira (31) no Diário de Justiça Eletrônico. Alcolumbre era investigado por crimes eleitorais na campanha de 2014. As investigações foram abertas em 2016 e em 2018 para verificar a utilização de notas fiscais na prestação de contas do parlamentar."