UNIFAP - BOLSAS IBERO-AMERICANAS SANTANDER 2020

Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação total, em ordem decrescente e será divulgado o resultado preliminar do processo seletivo no site da PROCRI ( www2.unifap.br/procri ), no dia 13 de agosto, cabendo ao candidato, o acompanhamento, pela internet, da publicação do resultado. O resultado final também será publicado no site da Procri, no dia 16 de agosto, de acordo com o cronograma apresentado no edital.