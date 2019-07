VÂNDALOS ESTÃO FURTANDO FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E DEPREDANDO PEDALINHOS EM PRAÇAS DE MACAPÁ

Iluminação: furtos geram prejuízos de R$ 350 mil aos cofres públicos do Município



PEDALINHOS DA FLORIANO ESTÃO SENDO VANDALIZADOS







































instalados recentemente pela Prefeitura de Macapá como parte do plano de renovação de iluminação das praças do município, estão sendo alvos de vândalos, que quando não roubam os fios, usam a rede elétrica para realizar o "gato" na energia.









A Secretaria Especial de Iluminação Pública (Seip), juntamente com a Polícia Militar, estão trabalhando na identificação dos responsáveis pelo furto de fiação e de luminárias das praças Floriano, Zagury e das rotatórias da Avenida Pedro Lazarino (Santa Inês) e das ruas Hildemar Maia (Jardim Marco Zero) e Jovino Dinoá (Beirol). Somadas as outras ocorrências semelhantes no primeiro semestre deste ano e recentes, o prejuízo ao erário é de R$ 350 mil.





O que muitos não sabem é que, além de pagar a taxa de iluminação pública, somos nós que pagamos pelos furtos de energia na cidade. Isso porque, toda energia que é produzida, distribuída, mas que acaba desviada por furtos ou fraudes na fiação, as chamadas perdas comerciais, é cobrada na faturas pagas por todos os consumidores.

Além disso os fios e luminárias que são furtados da iluminação pública foi adquirido com recursos públicos, ou seja, o dinheiro também saiu dos bolsos dos contribuintes.





De acordo com o levantamento feito pela empresa responsável pelos serviços de manutenção e da equipe técnica da Seip, no primeiro semestre de 2019 foi de R$ 85.690,53. O alvo mais recente de vandalismo foram os equipamentos e as lâmpadas de LED da Praça Floriano, que serão necessários a importância de R$ 264.309,47 para garantir a reposição da iluminação do espaço.





“A Praça Floriano está avaliada entre 250 a 300 mil reais para recuperar o cabeamento, em seguida a reposição das luminárias. Ainda estamos contabilizando das rotatórias dos bairros Beirol e Santa Inês. A população também pode nos ajudar denunciando ao 190 quando presenciar alguém danificando ou furtando equipamentos de iluminação pública”, alertou o secretário especial de Iluminação Pública, Claudiomar Rosa.





Em caso de reclamação sobre a manutenção da iluminação pública, como poste com lâmpada acesa durante o dia, apagada ou queimada à noite, e expansão dos pontos de iluminação, a população pode entrar em contato com a secretaria pelo número 99970-3923, que também recebe mensagens via WhatsApp.





A Secretaria Municipal de Iluminação Pública funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Rua Professor Tostes, nº 984, Santa Rita.









Além das luminárias os vândalos estão novamente depredando os pedalinhos da Praça Floriano Peixoto, essa ação destruidora já vem se repetindo e gestão municipal teve que retirar os brinquedos o que impactou os frequentadores do logradouro, principalmente as crianças.

Mesmo tendo realizado licitação através de edital, por duas vezes, para privatizar a manutenção do complexo não houve retorno e para que o Macapá Verão 2019, tivesse uma ação de lazer mais eficiente, devido a estrutura fisica da Praça Pública, a PMM n ovamente, faz a manutenção dos pedalinhos da Praça Floriano Peixoto. O problema é que os brinquedos agora estão sendo alvo novamente dos vândalos. Um dia após retornarem à lagoa, um amanheceu com pichações.

“Eles quebraram um pedalinho, quebraram o cadeado e a corrente, picharam o pórtico e danificaram a pintura do píer. Isso é lamentável. Pedimos à população que nos ajude a fiscalizar e a manter esse bem, que é de todos nós”, solicita o diretor-presidente do Instituto Municipal de Turismo, Paulo Brito. A Guarda Civil Municipal intensifica rondas pelo local e a população pode denunciar atos de depredação em espaços e patrimônios públicos municipais pelo 8801-1153.





Edital

Os pedalinhos retornaram para a praça apenas para a programação do Macapá Verão. O custo para mantê-los é alto, e, apesar da prefeitura ter feito dois processos de concessão pública, nenhuma empresa se interessou pelo certame. O Macapatur está com um terceiro edital pronto, que será lançado em breve. Apesar dos transtornos, o Município irá fazer manutenção dos pedalinhos e eles irão funcionar durante o mês de julho, de terça a domingo, das 16h às 20h30.