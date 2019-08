2ª edição do Circuito Brocados

Big X Picanha (Picanha Salada Burguer, batata frita e refrigerante)

O Circuito Brocados está de volta para sua segunda edição. Comemorando os três anos do instablog food O Que Comer Amapá?, o evento ocorrerá entre os dias 16 de agosto e 1 de setembro. Para este período, 16 restaurantes de Macapá criaram combos que serão vendidos pelo preço único de R$ 20.

O formato do Circuito Brocados – Especial 3 anos OQC é diferente das feiras gastronômicas realizadas no estado, em que todos os pratos estão disponíveis em um só lugar. Executado de forma indoor, o objetivo é que o público possa visitar os 16 estabelecimentos participantes ou montar o seu próprio circuito.

Entre as opções de combos disponíveis têm hambúrgueres, espetos, cafés, comidas típicas, comida japonesa e chopps. Todos os pratos serão servidos nos tamanhos originais dos restaurantes.

Sobre o aniversariante

Chaparral (Pernil - pão francês, porco, alface, tomate e salada de repolho -, Mr Panda - mortadela defumada, carne, ovo, queijo, presunto, tomate, alface e salada





Criado no dia 26 de agosto de 2016, o perfil no Instagram é uma espécie de cardápio virtual, que cataloga as sugestões dos melhores pratos dos restaurantes amapaenses. Hoje, com 23 mil seguidores e mais de 350 estabelecimentos visitados, entre restaurantes, bares, hamburguerias, cafeterias e docerias, o OQC é considerado um serviço de extrema importância, tanto para os empresários quanto para os clientes.

Para Rafael Guerra, produtor de conteúdo do instablog food, comemorar os três anos do OQC é comemorar as grandes conquistas que o trabalho desenvolvido no perfil já proporcionou. Entre os destaques, estão a campanha da vodka Smirnoff para a escolha da Melhor Caipiroska do Brasil, em 2018, e a cobertura do Burger Fest Rock, promovido pelo Sebrae.

“Hoje nós temos uma relevância e somos respeitados pelo mercado. Nosso time também é parte do júri oficial do concurso que elege o melhor Chef de Cozinha, a Melhor Comida de Bar e do prêmio que escolhe os Melhores Prestadores de Serviços Gastronômicos em 17 segmentos”, comemorou.

Realização

Este evento é promovido pelo site Brocados e o instablog food O Que Comer Amapá? e contou com o apoio dos empresários, que já confiam no trabalho realizado em favor do setor gastronômico há três anos.





Serviço:

Circuito Brocados – Especial 3 anos OQC

Realização: Brocados e instablog food O Que Comer Amapá?

Período: 16 de agosto a 1 de setembro

Combos: R$ 20,00

Contato: (96) 98119-5552 Cinthya Peixe









Lista de participantes com descrição dos combos e endereço:

Big X Picanha (Picanha Salada Burguer, batata frita e refrigerante) – Amapá Garden Shopping e Macapá Shopping

Chaparral (Pernil - pão francês, porco, alface, tomate e salada de repolho -, Mr Panda - mortadela defumada, carne, ovo, queijo, presunto, tomate, alface e salada de repolho - e refrigerante de 1 litro) – Loja 1 Avenida Padre Júlio, entre Hamilton Silva e Manoel Eudóxio. Loja 2 Rua Santos Dumont, esquina com Clodovil Coelho

Chopp da Chica (1 bolo de pote de ninho com nutella, 1 delícia de morango e 3 Chopps - marabaixo, coco com tapioca e brownie) – Avenida Desidério Antônio Coelho, 50, Trem, entre Eliezer Levy e General Rondon

Cozinha Amapaense (Piramutaba frita com Açaí, acompanha farinha de tapioca, farinha d’água e açúcar) – Macapá Shopping

Empório Café Postal (Café latte e Croque Monsieur - sanduiche gratinado com duas fatias de pão, queijo Gruyere, presunto, molho bechamel e especiarias) – Rua Odilardo Silva, 2364, Centro, entre Ataíde Teive e Henrique Galúcio

Espeto (Espeto de leitão, acompanhamento da casa - arroz piamontese, molho da casa, salada de maionese e feijão tropeiro - e refrigerante em lata) – Avenida Padre Júlio, 2729, Santa Rita, entre Santos Dumond e Marcelo Cândia

Filé Miau Espetos (1 espeto de Toscana com Jambú + 1 guarnição - arroz, vinagrete, farofa, feijão tropeiro e macaxeira temperada - refrigerante em lata e pão de alho) – Avenida Xavantes, 707, entre Manoel Eudóxio e Canal da Hamilton Silva

Homemade Burger (BBQ Smash - pão, 2 carnes de 100g, queijo prato, barbecue e cebola agridoce - chips de batata doce e suco de morango com limão) – Rua Eliezer Levy, 2066, Centro

Isso é Tacacá (Menu degustação com quatro cuias) – Rio Plaza Shopping. Rua Binga Uchôa, 151

Kings Chef (Héron - burguer de 160g, queijo, ovo, calabresa, alface, tomate e cebola roxa - acompanhado de molho, batata frita e limonada) – Rua Elizer Levy, 3080, Trem, esquina com 1º de Maio

Royal Hotel e Gastronomia (Burguer Italianinho - carne de 160g, molho de tomate rústico da casa, mussarela e parmesão gratinado no pão brioche - e batata frita) – Avenida Mendonça Júnior, 1229, Centro, entre Leopoldo Machado e Jovino

Rustic Hamburgueria (Rustic Cheddar – Burger bovino 160g, queijo cheddar, alface, tomate e cebola - refrigerante e batata frita) – Macapá Shopping

Sabor Perfeito Restaurante (Vatapá, tacacá com camarão regional e mousse) – Campo do Poeirão. Avenida Procópio Rola, 2472, Santa Rita

Sogood (Sogood Cheese bacon + batata + suco de laranja) – Amapá Garden Shopping

Sushi Locco (Hot ball - bolinhas de salmão, arroz e cream cheese, empanadas em farinha panko - e limonada) – Rua Santos Dumont, esquina com Avenida Antônio Coelho de Carvalho

Wanted (Clay Alisson - blend de carnes, queijo prato e molho parmesão fundido - e refrigerante) – Avenida Timbiras, 85, Beirol