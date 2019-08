Alunos do SENAI Amapá participam de maratona de inovação

Macapá – Alunos dos cursos Assistente Administrativo, Administrador de Redes e Construtor de Edificações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá estão participando do Grand Prix (GP) Escolar. O objetivo da maratona é despertar a cultura da inovação nos alunos, por meio da solução de desafios propostos por empresas locais e nacionais, que estimulam a criatividade e o empreendedorismo.

O interlocutor do Projeto, Raul Barrada, ressaltou que os estudantes divididos em equipes multidisciplinares estão vivenciando durante três dias de disputa, formas de empreender e inovar, além de aprender a tomar decisões e a trabalhar em equipe. “Em 48 horas eles terão que desenvolver protótipos que solucionem as demandas vindas de instituições de outros estados. Se conseguirem criar um produto com base nas necessidades do cliente, o intuito será alcançado. Essa experiência simula situações reais que acontecem no mercado de trabalho”, destacou.

Audei Viero Neto, aluno do curso Assistente Administrativo, frisou que participar do GP é uma excelente oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente. “A experiência que estamos adquirindo no SENAI, e a chance que a instituição nos oferece para que possamos desenvolver projetos e produtos que podem ser aplicados em empresas é um diferencial no nosso currículo. Esses momentos oportunizam que tenhamos uma mudança de postura e que nossa mente fique mais aberta”, finalizou.