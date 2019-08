Curso de cultivo de açaizeiros em terra firme do Amapá

O Dia de Campo faz parte de uma ação de transferência de tecnologias, que incluiu também a oferta de um curso no período de 20 a 22 de agosto para técnicos da extensão rural, pela manhã e à tarde, no auditório da Embrapa Amapá, abrangendo desde o cultivo de açaizais de terra firme à abordagem de pontos como características climáticas, solos, consórcios para cultivos de açaizais, adubação, densidade e irrigação. A programação do curso abordou Características climáticas do Amapá, Solos do Amapá e suas características Amostragem de solo Acidez do Solo e Calagem, e Interpretação dos resultados da análise de solos Fertilizantes minerais e orgânicos Uso eficiente de fertilizantes Mistura de fertilizantes minerais Correção de acidez do solo Recomendação de adubação.





Fundo Amazônia financia Unidades de Referência Tecnológica em floresta e cerrado

A implantação de URT’s de açaí no estado do Amapá faz parte do projeto “Tecnologias sustentáveis para o fortalecimento da fruticultura na Amazônia”, liderado pela Embrapa Roraima e financiado pelo Fundo Amazônia. Visa estabelecer e áreas de cultivo irrigado de açaí em terra firme, uma instalada em área de floresta e outra no cerrado (Campos Experimentais da Embrapa), para realização de capacitações para agentes multiplicadores. O objetivo destas URTs é demonstrar o desempenho agronômico do açaizeiros em duas condições edafoclimáticas (floresta e cerrado), bem como indicar práticas culturais do sistema de produção do açaí irrigado em terra firme.





O cultivo da área de floresta foi implantado em 2010 no Campo Experimental de Mazagão, Amapá. O espaçamento entre plantas é de 5 x 5 m e são mantidas 3 estipes por touceira. Manejo, adubação, irrigação e tratos culturais são realizados de acordo com as recomendações do sistema de produção de açaí da Embrapa. O plantio do cerrado foi instalado em 2015 no Campo Experimental do Cerrado, Amapá, estando na fase de estabelecimento. Neste plantio está sendo validada a adubação de estabelecimento do açaizeiro em solos de cerrado, sendo que os demais tratos culturais, irrigação e manejo são realizados de acordo com as recomendações do sistema de produção.