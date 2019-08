É REINAUGURADA A PISCINA DO CENTRO RAIMUNDO NONATO - ZONA SUL DE MACAPÁ

Com o retorno da piscina, será possível disponibilizar aulas de hidroterapia, reabilitação, e projetos para mães e alunos

O Centro Educacional Raimundo Nonato Dias Rodrigues comemorou na tarde desta sexta-feira, 16, a reinauguração da piscina da instituição, localizada no bairro Buritizal, zona sul de Macapá. O momento foi celebrado com mergulho coletivo dos alunos na piscina, aula de aeróbica aquática, música, dança e lanche.

O Centro oferta atendimento educacional especializado e clínico para 468 estudantes com deficiências (intelectual, física, múltiplas, auditiva, paralisia cerebral, hidrocefalia, síndrome de Down, outras síndromes, transtorno global do desenvolvimento e autismo). Com o retorno da piscina, será possível disponibilizar aulas de hidroterapia, reabilitação e dar continuidade aos projetos de natação adaptada com mães e alunos.

De acordo com a diretora do Centro Educacional Raimundo Nonato, Nilzete Mendes, a piscina estava parada há quase um ano. “O Centro existe há 20 anos, portanto, a nossa piscina necessitava de reparos, adaptações e novas instalações. Agora, há vestiário novo, rampa adaptada e outras melhorias no espaço”, comentou a diretora.

A manutenção foi realizada pela Rede Física da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Foram trocados o alambrado e todo o revestimento da piscina, feita a instalação de uma rampa com barra de apoio e a adaptação de uma sala lateral com banheiro e vestiário. O investimento foi de R$ 32 mil, recurso do Programa Escola Melhor (PROEM).

A secretária de Estado da Educação, Goreth Sousa, reforçou que o atendimento feito pelo Centro Raimundo Nonato é grandioso e indispensável. “Sabemos da importância dessa piscina para as atividades terapêuticas e recreativas; percebe-se na alegria dos alunos. Além disso, o trabalho é feito com carinho e cuidado”, destacou a gestora.