GOL anuncia frequência diária entre Macapá e Belém



Com a inclusão do novo voo, a Companhia passa a oferecer mais operações semanais entre as cidades A partir de 1° de novembro, a GOL passará a ter frequência diária entre Macapá, no Amapá, e Belém, no Pará. O novo voo é resultado da iniciativa do governo amapaense ao reduzir, em abril deste ano, o ICMS sobre o querosene de aviação no estado. Os bilhetes já estão disponíveis para compra e podem ser adquiridos a partir de R$ 84,90 em todos os canais de atendimento – aplicativo e site ( www.voegol.com.br ), nas Lojas VoeGOL e nas agências de turismo. “O incentivo concedido pelo Amapá é de grande importância para o desenvolvimento do setor aéreo brasileiro. Estimula o crescimento do turismo na região e abre oportunidades para ampliarmos o leque de serviços e oferecermos mais opções de voos aos Clientes”, afirma Claudio Borges, diretor de relações institucionais da GOL. A nova operação complementa outros quatro voos semanais oferecidos pela Companhia, totalizando 12 frequências por semana entre Macapá e Belém. A GOL ainda manterá as quatro operações semanais que partem da capital amapaense com destino à cidade de Brasília. Diferenciais | Em todas as viagens, os Clientes têm à disposição a comodidade e conforto oferecidos nos voos domésticos da GOL, como serviço de bordo com snacks e bebidas gratuitas e a mais completa plataforma de conectividade e entretenimento com filmes, séries e TV ao Vivo, sem custo adicional. Além disso, com a internet a bordo, os passageiros podem enviar e receber mensagens, acessar redes sociais e atualizar e-mails durante o voo.

Veja abaixo os horários dos voos:

Voo Origem Destino Frequência G31775 Belém 04:35 Macapá 05:30 Sextas, domingos, segundas e quartas G31678 Belém 13:45 Macapá 14:40 Diária G31820 Belém 00:05 Macapá 01:05 Terças