Pioneirismo









Sebastião Oliveira da Silva, Radialista





Franselmo George





Sebastião Oliveira da Silva, nasceu no dia 12 de abril de 1949, na cidade de Breves, veio ainda bebe (colo da mãe). Seu pai, Caetano Moreira da Silva, natural de Breves, era engraxate(sapateiro). Mãe, Maria Gonçalves de Oliveira, doméstica(lavadeira); pessoas humildes, natural da região Das Ilhas, já falecidos.

Seu pai ao chegar em Macapá no início da década de 50, montou sua sapataria(engraxataria) localizada nas imediações da Doca da Fortaleza, de onde conseguiu criar os filhos, um total de sete. Sebastião Oliveira se criou no bairro do Trem. Como seus pais eram muitos ligados à igreja católica, foi coroinha. Estudou na escola Alexandre Vaz Tavares, Paroquial Padre Dário, Ginásio de Macapá, hoje Escola Integrada e Colégio Amapaense.

A entrada de Sebastião Oliveira no Rádio teve uma influência da antiga profissão que exercia, de camelô. Era camelô nos bazares existentes ao redor do Mercado Central. Ele achava bonito os locutores da época, principalmente da Rádio Difusora como Edivar Mota, Pedro Silveira e Amazonas Tapajós, e ficava ouvindo essas feras. Quando foi no início dos anos 70, com seus 20 anos de idade, influenciado pelo Luis Melo e alguns garotos daquela turma do bairro do Trem, como era muito ligado à igreja; a Rádio Educadora que também era ligada a Prelazia naquele tempo, hoje é diocese. Nesse período fazia leituras nas missas da igreja, o que ajudou muito na carreira. Participou de um teste oferecido pela Rádio Educadora para locutor, teste esse com 30 participantes, onde conseguiu ficar em segundo lugar, a vaga foi para o primeiro colocado, mas a direção da rádio, vendo que se tratava de um grande talento pediu para ficar. A partir daí começou a fazer parte do elenco da emissora. Seu primeiro programa foi "Discoteca da Saudade" apresentado por José Moacir Banhos de Araújo, um dos grandes locutores da época. "Eu tremia todinho ao lado daquele monstro sagrado do rádio", recorda. Na Rádio Educadora Sebastião Oliveira exerceu as funções de locutor comercial, redator, repórter, apresentador, até que um certo dia o Francisco Sales Lima o convidou para integrar a equipe de esportes, se juntando a Luís Melo, Luís Roberto, João Silva, Zé Araújo e Sebastião Balieiro.

Da Educadora Sebastião foi para a TV Amapá. A ida para a TV Amapá em maio de 1975 foi um convite feito pelo diretor da emissora, Alberto Uchôa, passando a integrar ao quadro de funcionários da Rede Amazônica de Televisão, onde foi apresentador do Jornal do Amapá durante 18 anos, até 1993. "Naquela época do início da televisão, a gente não sabia nada, mas ao mesmo tempo sabíamos tudo, porque fazíamos um balanço, uma análise de como estava nosso trabalho", lembra. Sebastião conta que se inspirou no apresentador Zé Paulo de Andrade que apresentava o Jornal da TV Bandeirantes, que por sinal era um excelente apresentador, até porque a TV Amapá nos primeiros três anos de vida exibia a programação da Bandeirantes.

Além de trabalhar na TV Amapá, Sebastião em 1980 foi para a Rádio Nacional(antes Rádio Difusora), uma das maiores emissoras da Amazônia Legal. Além de Sebastião Oliveira a equipe era composta por Humberto Moreira, João Silva, Paulo Silva e Aníbal Sérgio. Como repórter de campo cobriu vários jogos entre eles a decisão do campeonato amapaense de 1982, onde o Independente foi campeão. "Nessa final de 1982, no estádio Glicério Marques, lotado, o Independente tinha um timaço, onde foi campeão; eu era o repórter, antes do jogo terminar no intervalo do primeiro tempo chamei o Tiaguinho e disse: - se vocês forem campeões eu quero sua camisa, Tiaguinho: - com todo prazer. Quando acabou o jogo, o Independente campeão, Tiaguinho saiu correndo para o meio de campo, sai correndo atrás dele para entrevistá-lo e pegar a camisa, onde me presenteou com a camisa 7. Foi muito legal, muito bacana! Tiaguinho, uma grande pessoa; de caráter; muito honesta, acima de tudo um amigão", conta.

Para Sebastião Oliveira o melhor atacante que viu jogar foi o craque José Domingos dos Santos Neto, o Palito. Palito era um atleta perfeito; franzino; detentor de uma habilidade extraordinária, insubstituível; zagueiro, cita Alceu, logo que começou no Juventus era atacante, depois se firmou como zagueiro; ainda tinha Timbó, Zé Elson, saudoso Praxedes, mas o Alceu era clássico, matava a bola no peito e saia jogando; no meio campo cita Carlos Cochichiba(Cea), Moacir(conhecido como Mussuim), Biló, Perereca, Joãozinho. Conta que antes de ingressar no rádio assistia o futebol deles, sabiam jogar uma bola perfeita; goleiros cita Wanderley(Juventus), Zequinha, um goleiraço(Esporte Clube Macapá), Barros(Trem). Perguntado qual melhor narrador? Fala que, quando garoto oiviu/viu Guilherme Pinho, Júlio Sales, Guioberto Alves; já fazendo parte da equipe cita Humberto Moreira(grande narrador), Vicente Rocha; repórter de Campo cita Luís Melo, Luís Roberto(dupla implacável nas reportagens); comentaristas cita Francisco Sales Lima, Moacir Banhos de Araújo e outros que já passaram como ex-jogadores como Mário Miranda e Aldemir França.