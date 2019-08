RECANTO LITERÁRIO - OBDIAS ARAÚJO

A casa da Rua São José canto com a Avenida Capitão Pedro Baião ainda vive na memória.Toda vez que a prefeitura elevava a rua desafiando o Ar Mar Zonas, meu pai construía outra casa sobre a anterior.Lembro-me bem desta, dos meus 10... 12 anos. A janelinha lá em cima era o quarto de Ivonete, a mais velha das irmãs que durante muito tempo, junto com Ivonilde, me subistituiu mamãe.O coqueiro emoldurando a Ivonilde foi plantado por meu pai. Lembro do Mestre Zaca amarrando trouxinhas de sal em seu tronco, para adoçar a água de seus cocos.Eu, o Eurico da Casa Santa Maria, o Jorge Caroço e o Jorge Malcher éramos gazeteriros e desviávamos o caminho da Escola Teixeira Gueiros para a Vacaria do Barbosa. Roubar mangas, cajus e cutites.Lembro que doutra feita por aqui passaram o Capitão-mor Feliciano Coelho de Carvalho mais os capitães Ayres de Sousa Chichorro e Pedro Baião de Abreu.Iam com eles trinta soldados e duzentos e cinquenta índios tucujus - todos flecheiros.A tropa acampou no tubulão defronte à Casa Gisele e eles faziam tanta zoada que Maurício Ghamachi e Mamed Ganem jogaram umas tantas moedas para que aplicassem a sede.Sempre gostei de ter nascido aqui. Nem tanto pelo santo que deu azo ao nascimento do menino Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nem quanto pelo militar que dá nome à rua.Mas é que, de noitinha, as saracuras piam chamando seus companheiros ao descanso e sopra o terral avisando Zacarias da urgência de novas venezianas.Não quero crescer. Não quero nunca nunca sair daqui. Afinal de contas, nasci aqui e a casa da Rua São José canto com a Avenida Capitão Pedro Baião ainda vive na memória.