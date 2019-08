Taxa de desocupação reduz 3,3 pontos percentuais no Amapá. Mas ainda era a segunda mais alta do país no 2º trimestre de 2019 (16,9%)

A taxa de participação na força de trabalho, total de pessoas na força de trabalho (ocupadas ou desocupadas) em relação à população em idade de trabalhar, foi de 63,1%, apresentando estabilidade tanto frente ao trimestre anterior, 61,7%, como em relação ao mesmo trimestre de 2018, 60,6%.

Pessoas ocupadas por posição na ocupação

No trimestre de abril a junho de 2019 havia 336 mil pessoas ocupadas no Amapá.

Desse total, estima-se que 9 mil eram empregadores. Dentre eles 6 mil estavam registrados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Os demais 3 mil atuavam sem cadastro. É classificada como empregadora a pessoa que trabalhava explorando seu próprio negócio ou empresa, com ou sem sócio, tendo pelo menos um empregado. Pode contar, ou não, com a ajuda de trabalhador não remunerado que seja parente ou morador de seu domicílio.

No último trimestre, 118 mil declararam-se trabalhadores por conta própria (35,1%). Essa é a 2ª mais alta proporção entre as Ufs. 7 mil estavam cadastrados no CNPJ e 111 mil atuavam sem cadastro. Trabalhador por conta própria é aquele que explora seu próprio negócio ou empresa sem empregados. Assim como o empregador, também pode ter ajuda não remunerada de parentes ou membros de seu domicílio.

Os empregados do setor privado (exceto trabalhadores domésticos) eram 102 mil. Destes, 64 mil tinham carteira de trabalho assinada (62,7%). 38 mil atuavam sem carteira (37,3%). Na categoria incluem-se as pessoas que trabalhavam para um empregador (pessoa física ou jurídica) do setor privado recebendo remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou benefícios.

Os trabalhadores domésticos, especificamente, somavam 20 mil. 4 mil tinham carteira de trabalho assinada. 16 mil prestavam serviço doméstico sem carteira. O conceito de trabalhador doméstico engloba os profissionais que prestam serviço a um ou mais domicílios.

O total de trabalhadores familiares em auxílio a parentes ou moradores do mesmo domicílio foi de 16 mil no trimestre. O grupo é composto por pessoas que trabalharam em ajuda a familiares, independente de residirem no seu domicílio, sem receber remuneração. Os familiares auxiliados podem trabalhar como empregados no setor privado, trabalhadores domésticos, ou até mesmo como empregadores ou trabalharem por conta própria.

Já os empregados no setor público eram 71 mil no período de abril a junho de 2019. São consideradas empregadas no setor público as pessoas que trabalhavam para o governo em qualquer esfera: municipal, estadual ou federal. O conceito abrange, além das entidades da administração direta, as fundações, autarquias, empresas públicas e empresas de economia mista. Inclui, ainda, os conselhos de classes profissionais, com devidas exceções.

Principais variações por grupo de ocupados