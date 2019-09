A deputada Aline Gurgel (Republicanos-AP), Coordenadora do Norte da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância palestrou no Seminário do Pacto pela Primeira Infância realizado em Manaus/AM

Todos os números apresentados no Seminário do Pacto pela Primeira Infância realizado em Manaus, essa semana, levaram os palestrantes, debatedores e mediadores a conclusão de é necessária a imediata adoção de políticas públicas para rever esse quadro.

Anyoli Sanabria, Coordenadora para a Amazônia do Unicef, afirma que “De acordo com os nossos indicadores, analisando a primeira infância, a gente constatou que na Amazônia Legal brasileira, temos indicadores mais negativos em comparação com o restante do país. É preciso considerar que as crianças do Norte moram em contextos diferentes, diversidades culturais, por isso temos que inovar, ou seja, pensar em soluções diferentes.” Para ela as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas não estão sendo efetivas.

Deputada Aline Gurgel, Coodenadora da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância – Região Norte

A deputada Aline Gurgel (Republicanos-AP), Coordenadora do Norte da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância que foi palestrante e mediadora, reiterou que “os parlamentares da Frente, todos identificados com as questões da Primeira Infância, vão trabalhar para melhorar as dotações orçamentárias e direcionar recursos para aplicação nas politicas publicas nos estados da Amazônia conforme recomendou a deputada Leadre Dal Ponte, presidente da Frente”.

O presidente do TJAP, desembargador João Guilherme Lages, reafirmou a necessidade do poder público e a sociedade se mobilizarem pela proteção às nossas crianças. “Percebemos que existem problemas na primeira infância que atingem a todos os estados da Região Norte e verificamos que devem ser enfrentadas em conjunto, e apresentar soluções imediatas“.

Demsebargador João Guilher Lages, presidente do TJAP

Ele destacou a necessidade do sistema de justiça se envolver e em conjunto com a rede de proteção a primeira infância perseguir as metas estabelecidas pela ONU, na chamada agenda 2030.“Temos 10 anos, mas passa rápido, porém sem dúvida, saímos daqui motivados para fazer um trabalho primoroso.”