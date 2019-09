A Embrapa/Amapá – 38 anos ajudando o Amapá a desenvolver seu campo

A EMBRAPA AMAPÁ é uma empresa estatal que atua no Amapá há 38 anos em parcerias com todas as unidades de pesquisas federais, estaduais e municipais, além das empresas privadas, visando o crescimento agrícola dessa unidade federativa, fomentando junto ao produtor e ao pequeno agricultor novas técnicas, pesquisando novas sementes, em conjuntos com outras unidadese departamentos espalhados no território nacional e tem confiabilidade e reconhecimento internacional de entidades com a UNICEF, ONU e demais órgãos mundiais.

O produtor agro do Estado do Amapá, vem recebendo orientações dos técnicos da Embrapa, com experimentos em suas plantações, fornecimentos de equipamentos em parceria com o governo do estado nos diversos seguimentos, extrativismo, hortifrutigranjeiros e principalmente com novas cultivares que ajudam a alavancar a renda do homem ribeirinho, além de trazer novidades para os piscicultores, apicultores que passaram produzir mais e com qualidade os peixes regionais e o mel das abelhas nativas.

Nest a pauta desenvolvemos uma homenagem a empresa de pesquisa instalada no Amapá e aos seus cientistas, pesquisadores que diuturnamente estão produzindo projetos e novas tecnologias para que o Amapá e seus produtores, avancem com segurança e qualidade na plantação e criação de suas atividades produtivas.

As descobertas e os sucessos, foram muitos os obstáculos idem, porem foram superados e deles trouxeram novos avanços e os amapaenses, devem reconhecer essa instituição pública, que trabalha silenciosamente nos laboratórios e nos campos, entregando ao ribeirinho e ao produtor da agricultura familiar os mecanismos que lhes favoreçam uma safra exitosa e não se ausentam, acompanham e atendem de imediato a chamado e solucionam os problemas. Muitos pesquisadores defenderam suas teses de mestrados e doutorados com base nas pesquisas voltadas para o bioma do Amapá.

Casos dos autores do documento Estabelecimento de colônia do parasitoide Fopius arisanus Sonan (Hymenoptera: Braconidae) sobre a moscada-carambola em condições de laboratório.

Uma das pragas que vem trazendo problemas seríssimos para produtor de plantas frutíferas e a perda de produção e financeira, pois não podem vender para outros estados brasileiros devido a proteção bacteriologia e encontrar a ferramenta para o combate vai dar segurança no investimento do grande, médio e pequeno produtor e poderá chegar a outras plantações Brasil afora.

Os autores desse documento 102 publicado dia 05/09/2019 foram Adriana Bariani Cristiane Ramos de Jesus Adilson Lopes Lima Beatriz Aguiar Jordão Paranhos Ricardo Adaime Jairo Caldeira Pereira Edirlon Klerveton de Azevedo Cardoso Rildo Pessoa de Almeida,

Estratégias de controle que visem combater a mosca-da-carambola são fundamentais para a defesa fitossanitária do País, uma vez que a possível dispersão dessa importante praga quarentenária para outras regiões do Brasil, poderá implicar em prejuízos expressivos para a economia brasileira e para a sociedade, já que a produção de frutas é uma das cadeias produtivas que mais emprega mão de obra no agronegócio brasileiro. Nesse sentido, a Embrapa vem envidando esforços para contribuir com o Programa Nacional de Combate às Moscas-das-frutas (PNMF) - Subprograma de Supressão com vistas à Erradicação de Bactrocera carambolae, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no intuito de disponibilizar mais alternativas de manejo para a praga. O controle biológico se apresenta como uma alternativa viável e promissora, especialmente em áreas de atuação estratégicas, como a faixa de fronteira e as áreas protegidas, minimizando, assim, os possíveis impactos ambientais causados pelo controle químico utilizado para o controle da praga

É assim são milhares as contribuições para o crescimento e o reconhecimento de um trabalho cientifico realizados pela empresa de pesquisa EMBRAPA e pelos seus cientistas e pesquisadores e funcionários. Esses experimentos, além de serem publicados eles são de imediato experimentado no campo e tem o apoio e confiabilidade do agricultor amapaense.

Equipe da Embrapa apresentou Estação de Mecanização





Os técnicos da Embrapa, reúnem grupoS de agricultores e estudantes, como parte do Dia de Campo, é nessa ocasião que é repassado ao agricultor novas idéias e ferramentas que lhes ajudarão no cultivo de seus roçados. Um dos maiores e vantajosos foi a “Cultura da Mandioca no Programa de Produção Integrada (PPI)”, realizado no assentamento Piquiazal, localizado no município de Mazagão (AP).





Essa capacitação foi promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá (Rurap) e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) em parceria com a Embrapa, Prefeitura de Mazagão, Escola Família Agroextrativista do Carvão e Universidade Federal do Amapá (Unifap).

A mandioca está em primeiro lugar entre os produtos agrícolas produzidos no Amapá. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) de 2014 apontam uma produção de 160 mil toneladas, colhidas em uma área de quase 15 mil hectares.