Mobilidade Urbana: novos caminhos, desafios antigos

Tudo isso tem que passar pelo debate em sociedade. A população precisa entender porque decisões em função do desestímulo do uso do automóvel estão sendo tomadas em prol do aprimoramento do transporte público e do incentivo ao uso de veículos não poluentes. As condições urbanas precisam favorecer as pessoas e as soluções precisam resolver problemas coletivos. A todos interessa que a cidade tenha um sistema de transporte racional, sustentável, de custo baixo e com qualidade para que muito mais gente usufrua, poluindo menos e chegando mais rápido ao destino.