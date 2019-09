Secretaria de Saúde define cronograma de ações de combate ao Aedes em escolas da capital

Essas atividades fazem parte das ações pós-Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), que aponta quais locais existe a maior incidência de criadouros do mosquito. O objetivo das ações nas escolas é formar agentes multiplicadores nessa luta que é de todos. “Sabemos que o que as crianças aprendem na escola levam para o convívio familiar. Com certeza, com as nossas orientações, elas podem incentivar os pais a fazer a vistoria semanal no quintal, contribuindo com o trabalho preventivo ao Aedes”, explicou o diretor da Vigilância Ambiental, Josean Silva.





Os criadouros encontrados com maior frequência continuam sendo em lixo e outros resíduos sólidos, com 50% do total de criadouros. As localidades com maiores índices foram: Centro, Santa Inês, Fazendinha, Buritizal, Congós e Marabaixo. Além das orientações aos alunos, diretores, professores e demais funcionários também serão incentivados a fazer semanalmente a vistoria nas dependências das escolas, garantindo um ambiente saudável para todos.





Cronograma de atividades:





25/09 – 8h30 às 9h30

EMEF Eunice Picanço (Rua Claudomiro de Moraes, nº 3015)

EMEF Elita Nunes (Av. 14 de Julho, Novo Buritizal)

EE Antônio Munhoz (Conjunto Macapaba)





26/09 – 8h30 às 9h30

EMEF Princesa Isabel (Rua Eliezer Levy, nº 59, Central)

EMEF Pequeno príncipe (Av. Pres. Vargas, nº 651, Central)





27/09 –8h30 às 9h30

EMEF Guita (Av. Antônio Coelho de Carvalho, nº 152, Centro)





30/09 – 8h30 às 9h30

EMEF cantinho do Amor (R. Rio Xingu, nº 274, Perpétuo Socorro)

EMEF Ana Cristina ramos (R. Nossa Sra. da Conceição, nº 1511, Perpétuo Socorro)





01/10 – 8h30 às 9h30

EMEF Meu Pé de Laranja Lima (Av. Profa. Cora de Carvalho, nº 137, Central)

EMEF Aracy nascimento (Rua Dr. Marcelo Candia, nº 615, Santa Rita)





02/10 – 8h30 às 9h30

EMEF José Duarte (R. São Paulo, nº 670, Pacoval)

EMEF Eunice das Chagas (Av. Ceará, nº 13, Pacoval)





03/10 – 8h30 às 9h30

EMEF Josafá (Rua 1º de Janeiro, nº 156, Infraero )





04/10 – 8h30 às 9h30

EMEF Sandra Tolosa (Rua Petrolina, nº 532, Infraero II)

EMEF Vera Lúcia Pinon (Av. Carlos Lins Cortes, nº 1405, Infraero)