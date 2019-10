Cantata Natalina 2019: Inscrições abertas para o Coral InfantoJuvenil do TJAP

O mês de dezembro se aproxima e com ele a expectativa da grande Cantata Natalina do Coral do Tribunal de Justiça do Amapá. O espetáculo conta também com a apresentação do coro InfantoJuvenil, que está com inscrições abertas para crianças de 06 a 14 anos que sonham em fazer parte da cantata natalina 2019. Para fazer o cadastro, os pais ou responsáveis devem vir até a recepção do TJAP e solicitar uma ficha de inscrição que deverá ser entregue no mesmo local. Para mais informações, só entrar em contato por meio dos ramais 3157/3158.