Embrapa no Dia C

Tecnologias sociais e de segurança alimentar para o Amapá e Estuário Amazônico













Boas práticas para açaí saudável, controle da mosca-da-carambola, matapis adaptados para captura de camarão, e fossa séptica para comunidades ribeirinhas. Estas tecnologias da Embrapa serão apresentadas no evento Dia do Cooperar (Dia C), promovido pelo Sistema OCB-AP, a partir das 15 horas deste sábado, 12/10, no Complexo do Araxá, orla de Macapá. A exposição da Embrapa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sobretudo o Objetivo 2 (Erradicar a fome) e o Objetivo 6 (Água potável e saneamento).

Os 17 ODS estão previstos na Agenda 2030, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 para executar um plano de ação voltado para erradicação da pobreza e proteção do planeta. “Em Macapá, os participantes do Dia do Cooperar conhecerão resultados de pesquisas desenvolvidas para o Amapá e Estuário Amazônico, que contribuem para atender aos ODS nos temas da segurança alimentar, saneamento básico e agricultura sustentável”, acrescentou o chefe-geral da Embrapa Amapá, Nagib Melém.





ODS 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promoção da agricultura sustentável

No âmbito das Boas Práticas de Fabricação do açaí, serão distribuídas cartilhas e folderes que explicam os procedimentos adequados para produzir e comercializar açaí de batedeira livre de contaminantes. Também serão exibidas reportagens do Dia de Campo na TV sobre este tema ( https://www.youtube.com/ watch?v=n1V4T_SwsP8&t=76s ), gravadas em Macapá, Santana e Mazagão. Sobre a mosca-da-carambola foi preparada uma maquete demonstrando o ciclo de vida desta praga, que dura em média 1 8 dias. A maquete foi produzida em aquário de vidro. Os participantes também terão a oportunidade de assistir o vídeo “Mosca-da-carambola – ameaça à fruticultura brasileira” ( https://www.youtube.com/ watch?v=C_btWQLFZkQ&feature= youtu.be ). O desenvolvimento de tecnologias para a aquicultura também faz parte do portfólio da Embrapa Amapá, que inclui o matapi adaptado (inclusive em pvc) para uma captura do camarão da Amazônia de forma mais sustentável e com melhor rentabilidade para o pescador ( http://g1.globo.com/ap/amapa/ videos/t/todos-os-videos/v/ matapi-sintetico-torna-pesca- de-camarao-mais-sustentavel/ 7080877 ). Os matapis estarão em exposição no Dia do Cooperar.





ODS 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

A fossa séptica biodigestora para áreas inundáveis foi adaptada do modelo desenvolvido originalmente pela Embrapa Instrumentação (São Carlos-SP) para áreas de terra firme. Uma maquete da fossa séptica produzida por alunos da Escola Meta, adequada para localidades ribeirinhas, estará montada na exposição; como também será exibida uma reportagem veiculada no programa Dia de Campo na TV sobre esta tecnologia.

ODS e Plano Diretor da Embrapa

A pesquisa agropecuária nacional é forte aliada do Brasil e do Planeta no alcance das metas da Agenda 2030, estabelecida em 2015 pela ONU. Ao gerar conhecimentos e ativos tecnológicos para a sustentabilidade da agropecuária brasileira, a Embrapa vinculou sua atuação, direta ou indiretamente, a todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ( ODS ). Os 12 Objetivos Estratégicos expressos no VI Plano Diretor da Embrapa se relacionam com os 17 ODS.

Para saber mais acesse aqui: https://www.embrapa.br/ objetivos-de-desenvolvimento- sustentavel-ods





Dia do Cooperar (Dia C)

O Dia C é um movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias realizadas por cooperativas. O Dia do Cooperar (Dia C) completa 10 anos em 2019.