Escola SESI Amapá inova com tecnologias educacionais em parceria com a Microsoft

Macapá - A partir de 2020, os alunos da Escola SESI do Amapá vão aprender de maneira ainda mais dinâmica por meio de aplicativos disponíveis pela Microsoft. A instituição, em parceria com a empresa multinacional que é referência em softwares de computador, vai dispor a estudantes e professores novas tecnologias educacionais para facilitar o aprendizado em várias disciplinas. A parceria não envolve contrapartidas financeiras.





Inicialmente, serão trabalhadas as plataformas Minecraft for Education e Office 365. Os programas serão utilizados para estimular conhecimentos em informática, bem como matemática, raciocínio lógico, interpretação, entre outras áreas, visando transformar os alunos em futuros profissionais familiarizados com a tecnologia da informação e prontos para o mercado de trabalho.





Na Educação Infantil, os estudantes aprenderão de forma divertida com a plataforma Minecraft for Education. O programa foi adaptado de um jogo bastante popular entre crianças e adolescentes. Na versão educativa, o jogo vai estimular os pequenos a construírem tarefas elaboradas pelos professores em diversas disciplinas, em que terão que desenvolver habilidades em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, até arte e poesia.





Os alunos do Ensino Médio, por sua vez, vão estudar e organizar suas tarefas por meio da plataforma Office 365. O programa é a maior plataforma de colaboração e criação de conteúdo e a mais utilizada em todo o mundo, com aplicativos que inclui Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams, além de outras ferramentas para a sala de aula. Os alunos terão acesso à plataforma com um endereço de e-mail escolar válido.





O conhecimento sobre os aplicativos da plataforma Office 365 é uma das exigências mais demandadas por empregadores. O objetivo é que os estudantes possam ser preparados para os novos desafios do mercado de trabalho e que possam ter um papel ativo na transformação da indústria nacional. Além de se modernizar, a Escola SESI busca estimular a formação de profissionais para o setor de tecnologia da informação e com perfil empreendedor exigido na atualidade.





A Escola SESI será a única instituição educacional no estado com a certificação Microsoft. Ao final do Ensino Médio, os estudantes terão certificado da Microsoft, graças às habilidades e competências desenvolvidas durante a formação escolar. “A Escola SESI segue acompanhando as novas tendências tecnológicas, tornando o processo de ensino-aprendizagem muito mais interessante e eficiente. A parceria com a Microsoft vai agregar às nossas metodologias e preparar o nosso aluno para o futuro”, pontuou a diretora da Escola SESI, Valena Calandrini.





Capacitação dos professores





Os professores da Escola SESI estão participando de treinamento onde aprenderão a utilizar as ferramentas das plataformas. Os programas mostrarão maneiras criativas de usar as novas tecnologias no processo de ensino, bem como ajudarão os educadores a organizarem suas aulas.





Para o acompanhamento do aprendizado dos estudantes, a Microsoft disponibilizará gratuitamente um software que opera em ambiente de rede e que traz funcionalidades simples que permitem ao professor monitorar o processo de cada aluno. Os educadores também terão acesso a uma homepage que reúne os aplicativos para gerenciar aulas, criar avaliações e colaborar com outros profissionais em uma comunidade virtual.





O Office 365 permite, ainda, que os docentes criem salas modernas e colaborativas e reúnam todas as informações de gestão e plano de aula em nuvem. Dessa forma, eles poderão conectar-se com comunidades de aprendizagem profissionais e comunicar-se de maneira rápida e segura, por meio dos aplicativos da plataforma.