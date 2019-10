Petrobras disponibiliza novos recursos para apoio ao IBAMA no Nordeste

Equipe de limpeza atua na Ilha do Sossego (PE). Área tinha pontos com presença de pequenos fragmentos de óleo.







Em continuidade ao apoio permanente ao Ibama nos esforços para limpeza das praias atingidas por óleo no Nordeste, a Petrobras informa que coletou 280 toneladas de resíduos oleosos (mistura de óleo e areia) desde o início das atividades em 12 de setembro. A companhia mobilizou duas embarcações de apoio para atuar nas regiões costeiras do Nordeste. Os barcos, que começaram a operar neste fim de semana em Pernambuco, são equipados com radar para localização de manchas de óleo e recursos para contenção e recolhimento do material que se encontra na superfície. A companhia também está utilizando drones para a inspeção das praias.

Equipe realiza inspeção nas barreiras de contenção



A Petrobras permanece com diversas equipes em campo, totalizando cerca de 500 pessoas trabalhando simultaneamente. Outros 30 profissionais de diversas áreas da companhia atuam diariamente na central de planejamento e logística no Rio de Janeiro.

A companhia também mobilizou um helicóptero para sobrevoos diários, carros e caminhões para apoio às equipes de campo, além de recursos de 19 estruturas de resposta à emergência, considerando os Centros de Defesa Ambiental (CDA), os Centros de Resposta a Emergência das Unidades Operacionais e os Terminais da Transpetro.





Equipe de limpeza atua na Praia de Atalaia (SE)