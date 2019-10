População “redescobre” encanto e importância das praças de Macapá

E o mais festejado foi a reabertura do Parque Zoobotanico, renomeado de Bioparque da Amazônia Arinaldo Gomes Barreto, fechando um complexo de atrações envolvendo pesquisa, exposição, com o Parque de Exposição do Distrito de Fazendinha com o Balneário da Fazendinha, possibilitando o lazer, a convivência com a natureza, conhecimento do bioma de Macapá, com as exposições TecnoAgro e o lazer com cultura e gastronomia.